Angélica Rivera podría desplazar a Kate del Castillo en serie

Ya que ante los rumores de un supuesto “robo” de protagónico por parte de la ex primera dama de México, Angélica Rivera, Infobae México consultó a un representante de Netflix Latinoamérica quien confirmó de manera extraoficial que la ex primera dama ya recibió una invitación formal por parte de la empresa de entretenimiento, aunque aún no respondido.

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se divorciaron. (Foto: archivo/Soy502)

El proyecto de “Ingobernable” no es más que la historia de la primera dama de México quien se tiene que dar a la fuga cuando es acusada de asesinar a su esposo, el presidente electo de México quien va a mediados de su mandato.