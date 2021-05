Angélica Vale revela el acoso sexual que sufrió a los 14 años

Angélica Vale explicó cómo logró evitar que todo pasara a más, tras acoso de un productor.

Angélica Vale participó en el programa estadounidense Chisme en Vivo y compartió cómo llegó a ser víctima de acoso sexual por parte de un hombre mayor que ella, y cómo evitó que todo pasara a más.

A los 14 años vivió dicha experiencia, edad en la que ya estaba consciente de los peligros que corría al aceptar las propuestas de trabajo, indicó Angélica Vale.

“Sí tuve un MeToo. Una vez un señor productor de música me habló a mi casa y me dijo que fuera a su casa, pero que no llevara a mi abuela. Todavía mi abuela vivía, imagínate. Yo tenía como 14 años”, narró la protagonista de "La fea más bella".

Angélica sabía que era peligro

Sin embargo, la también cantante sabía que acudir a esa cita era muy peligroso, pues estaba expuesta a algún abuso. “Yo ya sabía que a los 14 sola con un señor, yo no voy a ningún lado”, añadió.

"Me enojé horriblemente y le dije ‘Ah, bueno, sí, okey, bye’. Y le colgué y corrí con mi abuela y le dije ‘Quiere que vaya sola, obvio no voy a ir’”, recordó la actriz de 45 años.

La actriz aprovechó el momento para hablar sobre el movimiento que surgió en 2017.

"Ha sido fuerte, pero también creo que hay muchas chavas que se han aprovechado, ahora todo es Me Too. Cuando uno ve a las chavas y dices ‘No, reina, tú no eres Me Too, tú lo traes solito’”, finalizó la hija de Ángelica María.