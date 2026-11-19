Anne Hathaway fue captada paseando con su bebé en brazos en la ciudad de Nueva York.
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La actriz de 43 años tuvo un bebé del actor y productor de cine Adam Shulman, con quien está casada desde 2012.
Anne tiene otros dos hijos, uno de 10 y otro de 6 años. La famosa informó de su embarazo en julio durante su gira de "El diablo viste de Prada".
El medio de espectáculos TMZ anunció que la famosa ya está con su pequeño.
En algunas presentaciones y alfombras rojas lució su vientre con orgullo.