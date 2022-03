Anonymous denuncia el bloqueo de algunas de sus cuentas

La agrupación de hackers Anonymous ha denunciado que las cuentas de Twitter de varios de sus miembros han sido bloqueadas y señalan censura.

A principios de esta semana, Anonymous advirtió a las empresas occidentales que continúan operando en Rusia que deben retirarse o correr el riesgo de enfrentar ataques cibernéticos a la luz de la invasión de Ucrania.

La agrupación cumplió su promesa y reveló la información obtenida del Banco de Rusia. Pero a pocas horas de las revelaciones, Twitter suspendió las cuentas de dos de sus integrantes, por lo que los hackers consideran que se trata de una censura y han iniciado una campaña para para el desbloqueo de cuentas en redes sociales.

Están promoviendo la etiqueta #StopCensureTwitter "No más censura en Twitter" con la pretenden que otras personas que han sido restringidas se sumen a la protesta.

It is not today that Twitter has been bombarding us with its bans and restrictions.



With that in mind, we decided to lift the #StopCensureTwitter tag. A simple tag that can be used by everyone who suffers from Twitter's unfounded censorship. pic.twitter.com/657QUuAgiG — Anonymous (@LatestAnonPress) March 26, 2022

Anonymous también ha llevado a cabo redadas cibernéticas en organizaciones, como el regulador de medios ruso Roskomnadzor y el servicio de inteligencia y seguridad ruso FSB, filtrando miles de documentos clasificados para exponer los detalles de los planes de Putin para conquistar Ucrania y socavar la campaña de propaganda interna del Kremlin.

Los hackers también están dirigiendo su atención a las grandes corporaciones que aún no han suspendido sus operaciones en Rusia en medio de la guerra.