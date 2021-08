Anticuerpos producidos por vacuna Moderna permanecen contra variantes por seis meses

Moderna emitió un comunicado en el que informan de un estudio publicado en la revista Science, que muestra que su vacuna mantiene los anticuerpos contra las variantes durante 6 meses.

"Estamos complacidos con estos nuevos datos que muestran que las personas vacunadas con dos dosis de la vacuna Moderna Covid-19 mantuvieron los anticuerpos durante seis meses, incluso contra variantes preocupantes como la delta. Junto con nuestros socios, estamos comprometidos a generar datos sobre la vacuna y compartirlos cuando estén disponibles ”, dijo Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna.

“Estos datos respaldan la eficacia duradera del 93% observada con la vacuna durante seis meses. Esperamos que estos datos y el creciente cuerpo de evidencia del mundo real ayuden a informar los enfoques de los reguladores de la salud sobre cómo y cuándo administrar dosis de refuerzo adicionales ", agregó.

Today, we announced a new study published in @ScienceMagazine showing our #mRNA COVID-19 vaccine maintains antibodies against variants of concern and interest to 6 months. Read more: https://t.co/gLnjgTLnWa pic.twitter.com/aYSrpWAgMk — Moderna (@moderna_tx) August 12, 2021

Anticuerpos luego de las dos dosis

Este estudio utilizó una variedad de ensayos y mostró que después de dos dosis de la vacuna, se generaron anticuerpos de unión y neutralizantes contra la cepa ancestral del virus y contra las variantes de interés: alfa, beta, gamma, delta, epsilon y iota. Si bien se observó una disminución en los niveles de anticuerpos con el tiempo, la mayoría de los participantes tenían títulos de anticuerpos neutralizantes detectables seis meses después de la finalización de la serie primaria.

Además, se observó una tendencia hacia niveles más bajos de anticuerpos contra las variantes de picos de SARS-CoV-2 en los individuos de mayor edad en el día 209 (hasta los seis meses). Sin embargo, las diferencias fueron pequeñas y hubo superposición entre los grupos de edad. Es importante destacar que muchos individuos del grupo de mayor edad retuvieron la actividad neutralizante contra las variantes seis meses después de la segunda dosis de vacuna.

La variante Delta del Covid-19 es hasta el momento la más contagiosa. (Foto: archivo/Soy502)

Efectiva contra variante delta

Estos datos complementan otras observaciones recientes basadas en evidencia del mundo real que demuestra una sólida longevidad de la eficacia clínica de la vacuna, la efectividad frente a los niveles crecientes de la variante Delta de interés y en aquellas poblaciones más difíciles de tratar, como las personas en centros de atención a largo plazo, o aquellos pacientes que viven con cáncer.

La vacuna de esta casa farmacéutica es de ARNm contra Covid-19, que codifica una forma estabilizada por prefusión de la proteína spike (S). El 18 de diciembre de 2020, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de Moderna en personas mayores de 18 años.

Y ha recibido autorización de emergencia para el uso de su vacuna en adultos de agencias de salud en más de 50 países y una Lista de Uso de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).