Antigua Guatemala cancela celebración de Halloween y cierra bares

El Ayuntamiento de la Antigua Guatemala confirmó que para el próximo 31 de octubre quedan suspendidas las celebraciones relacionadas a "Halloween" y no permitirán el ingreso a la ciudad colonial de gente disfrazada para evitar la propagación de Covid-19.

"No conmemoramos nuestras tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, no celebramos nuestras fiestas Patronales. No celebramos nuestra Independencia. No abriremos cementerios el 1 de noviembre. Nos hemos sacrificado ya que la pandemia nos golpeó fuerte", así inicia el comunicado del Ayuntamiento de la Antigua Guatemala para explicar que este 31 de octubre no habrá festejo de "Halloween".

Además, las autoridades de la Antigua explicaron que ordenaron el cierre de bares el próximo sábado para evitar fiestas que alteren el orden público y atenten contra la salud debido a la pandemia por el Covid-19.

"El próximo 31 de octubre queda suspedida cualquier celebración y manifestación pública relacionada con Halloween, por lo que pedimos compresión necesaria y la colaboración con las autoridades", se lee en el comunicado.

El Ayuntamiento informa que realizarán operativos en el ingreso a la ciudad colonial para evitar el acceso a personas que lleguen con disfraces. Sin embargo, explicaron que los restaurantes operarán con normalidad.