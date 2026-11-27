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McDonald's continúa expandiendo su presencia en el país con la inauguración de un nuevo restaurante, en San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala.

El nuevo restaurante se encuentra ubicado en Finca La Felicidad Ruta Nacional 10, camino a San Pedro Las Huertas, Antigua Guatemala.

McDonald's Las Huertas es el segundo restaurante de la marca en Antigua Guatemala y el número 128 a nivel nacional, de esta manera la marca acerca sus productos y la experiencia a más vecinos antigüeños.

Entre sus innovaciones destaca el servicio de AutoMac con doble carril para agilizar los tiempos de atención; así como espacios de parqueo propio, lo que permite que los visitantes puedan disfrutar de esta ubicación con comodidad.

(Fotografía cortesía: McDonald's)

Para la marca es importante el cuidado del medio ambiente y por ello, este restaurante cuenta con diversas iniciativas amigables con el planeta como una planta de tratamiento que evita la contaminación de ríos, lagos, mares y suelos al devolverles el agua en condiciones seguras y sin carga tóxica.

Respetando el estilo histórico y cultural de La Antigua Guatemala, McDonald's Las Huertas se distingue por contar con una arquitectura de estilo colonial, siendo un diferenciador en comparación con el resto de restaurantes en el país.

McDonald's Las Huertas está generando 65 nuevos puestos de trabajo; estos colaboradores se suman al equipo de más de 6 mil personas en Guatemala, contribuyendo a la economía del país, y especialmente, a la del municipio.

“ Este nuevo espacio refleja el compromiso continuo de la marca por invertir en la comunidad, generar empleo local y seguir creando momentos especiales para las familias ” Rodrigo Cofiño , chief Restaurant Officer de McDonald’s Mesoamérica.

Durante el evento de inauguración, McDonald's realizó la entrega de un donativo de Q20 mil en especie a los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, con el propósito de retribuir y aportar al bienestar social de los vecinos.