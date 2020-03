El llamado especial de Antonella en este período de cuarentena

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino ​Lionel Messi, decidió sumarse a motivar a la gente a mantenerse en casa durante la emergencia por el coronavirus aprovechando, la gran cantidad de seguidores que tiene.

“Es aislamiento, NO VACACIONES. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social, Protegete y a tus seres queridos!”, escribió la rosarina, además de compartir una imagen de su hijo menor Ciro recostado junto a Hulk, el perro de la familia.

La tierna foto reclutó más de un millón de likes y superó los cuatro mil comentarios, y de este modo se sumó al mensaje que había posteado el mejor futbolista del mundo.

El mensaje concientizador y de aliento de Leo Messi por el coronavirus

Por su parte "La Pulga" también envió un mensaje de ánimo y apoyo a todos sus seguidores en busca de superar la crisis.

Con información de BolaVip