-

El italiano Kimi Antonelli (Mercedes), campeón mundial desde principios de noviembre, fue el protagonista este viernes al dominar las dos sesiones de ensayos libres en el inicio del Gran Premio de Catar de F1, en el circuito de Lusail.

El joven piloto de 20 años superó en la hoja de tiempos de la segunda sesión, la más rápida, a los británicos George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

Una semana después de haber conseguido la pole position del Gran Premio de Las Vegas, Antonelli inició así a la perfección este fin de semana en el emirato, donde se presentará como favorito el sábado en la sesión de clasificación junto a su compañero Russell.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó el cuarto mejor crono, delante de los Red Bull del cuatro veces campeón mundial neerlandés Max Verstappen y del francés Isack Hadjar.

El monegasco Charles Leclerc marcó el séptimo mejor tiempo, justo delante de su compañero en Ferrari, el inglés Lewis Hamilton, días después de un nuevo episodio de tensión entre ambos en Las Vegas por una maniobra desafortunada.

FP1: FP2: Kimi had his eye in on Friday #F1 #QatarGP https://t.co/foDwY8HU8z — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

El Top 10 de la hoja de tiempos del día se completó con los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y del británico Arvid Lindblad.

El brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) fue el mejor entre los pilotos latinoamericanos con un undécimo lugar este viernes, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto, el brasileño Rafael Câmara (Haas) decimoséptimo y el mexicano Sergio Pérez, con su Cadillac, presentó el peor registro (22º) de la sesión.

El sábado se disputará la tercera y última sesión de ensayos libres a partir de las 17h30 locales (14h30 GMT), antes de la sesión de clasificación, en la que los pilotos buscarán la pole para la carrera del domingo.

*Con información de AFP