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El italiano Kimi Antonelli ganó este domingo el Gran Premio de Catar, la penúltima prueba del campeonato del mundo de Fórmula 1, al término de una carrera sin grandes emociones en el circuito de Lusail.

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El piloto de Mercedes, ya campeón mundial, partió desde la segunda posición y superó a su compañero inglés George Russell, que salió desde la pole. El australiano Oscar Piastri (McLaren) completó el podio.

El prodigio italiano, de 20 años, el campeón más joven de la historia de este deporte, logró su décima victoria de la campaña al terminar con más de 30 segundos de ventaja sobre Russell, que tuvo una noche desafortunada.

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Antonelli arrancó la carrera en la primera fila junto al autor de la pole, pero tomó el control de la prueba hacia la mitad.

Russell se vio perjudicado por una parada en boxes muy larga en la que su equipo tuvo problemas para despejar los restos de un incidente anterior en la pista que quedaron en su monoplaza.

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Piastri obtuvo el último puesto del podio por delante del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, que se vio envuelto en un enfrentamiento con Russell durante este fin de semana en Catar.

La Fórmula 1 culminará la temporada el próximo fin de semana en Abu Dabi.

*Con información de AFP