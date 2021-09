Antony Blinken se reunió con cancilleres de Centroamérica y México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, detalló además los planes de Washington para apoyar a la región en la lucha contra la pandemia y de cara a la recuperación económica, informó el portavoz, Ned Price.

Blinken pidió a sus homólogos de Centroamérica y de México un esfuerzo para combatir la corrupción; asimismo, reforzar las instituciones democráticas. Esto, según Estados Unidos, es clave para impulsar la inversión extranjera y crear más oportunidades económicas en la región.

La reunión se llevó a cabo el pasado jueves con los ministros de Relaciones Exteriores del istmo centroamericano y México, en la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo en que se llevaban a cabo las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

.@SecBlinken: Estamos trabajando integralmente para asegurarnos de tener una frontera segura, ordenada, protegida y humana, particularmente cuando se trata de temas de migración. pic.twitter.com/ztm0lTBoXl — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 25, 2021

De acuerdo con la circular del Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense abordó los esfuerzos para responder al "desafío migratorio" de la región, entre otras cosas, abordando las causas que están detrás de la inmigración irregular.

"El secretario de Estado apuntó que Estados Unidos da prioridad a la lucha contra la corrupción y la impunidad y animó a los líderes a reforzar las instituciones democráticas y el Estado de derecho, lo que abrirá más puertas a la inversión extranjera y generará más oportunidades económicas para la gente de la región", puntualizó el portavoz, Ned Price, en un comunicado.

We are stronger as a region when we work together. I met with my counterparts from Mexico and most of Central America to advance cooperation on migration management, democratic governance, COVID-19, and economic development. pic.twitter.com/6XVJ6Q76SW — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 24, 2021

