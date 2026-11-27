La Alcaldía Auxiliar de la zona 11 dio a conocer sobre cierres viales en el sector debido a actividades navideñas.
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Para este lunes 30 de noviembre, la Alcaldía Auxiliar de la zona 11 de la ciudad tiene una actividad navideña programada, por lo que realizará un cierre vial.
De acuerdo con la información proporcionada, el cierre se realizará en la 14 avenida, entre diagonal 21 y 21 calle, colonia Granai & Townson III.
Asimismo, está programado que permanezca inhabilitado el paso desde las 11:00 horas y se aperture nuevamente luego de las 22:00 horas, debido al montaje y desmontaje de escenarios.
La Alcaldía hizo una cordial invitación para que los vecinos puedan participar en esta actividad.
Ante estas circunstancias se recomienda que los conductores circulen con precaución y sigan las instrucciones de las autoridades del tránsito.