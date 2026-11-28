Un tramo de zona 10, permanece cerrado temporalmente por trabajos con grúa industrial.
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Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó sobre el cierre temporal de un tramo de la 17 calle, entre la 9 y 10 avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, este sábado 28 de noviembre.
La restricción se debe a trabajos con una grúa industrial, mientras tanto, personal del tránsito coordina el paso vehicular en el sector.
Montejo recomienda a los conductores circular despacio, atender la señalización, mantener distancia entre vehículos y reducir la velocidad mientras se desarrollan las labores.