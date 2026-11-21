Este domingo la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó el cierre vial en Villa Nueva.
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Este 22 de noviembre en la zona 2 de Villa Nueva se realizará un cierre vial; el tramo que se afectará será desde Hacienda las Flores en la ruta que conecta a Ciudad Peronia, ubicada en la zona 8 de Villa Nueva.
No se permitirá el paso según fue indicado por la PMT de Villa Nueva durante todo el día.
Por lo anterior, la PMT recomendó utilizar rutas alternas y anticipar su salida para evitar contratiempos.