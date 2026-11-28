Si te gustan los automóviles clásicos, prepárate para el desfile navideño programado para este sábado.
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Para este sábado 28 de noviembre se tiene programado un desfile navideño de automóviles clásicos.
El desfile partirá desde la Tribuna Militar en el Campo Marte y se tiene previsto que recorra por la avenida La Reforma, El Obelisco y Las Américas.
Según indicó la Asociación Guatemalteca de Vehículos Coleccionables, el desfile iniciará a las 16:00 horas y se prevé que termine a las 19:00 horas, cuando los vehículos retornen a la Tribuna Militar.
Por medio de un video compartido en redes sociales se logró observar cómo se ha realizado este recorrido con anterioridad.
En las imágenes se observa que los vehículos transitan por las calles de la ciudad con luces navideñas y algunos conductores utilizan disfraces de Santa.