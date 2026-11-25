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Más de 100 bandas escolares se esperan para el Desfile Navideño en el Paseo La Sexta este año.

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La Comunidad de Bandas de Guatemala ha anunciado el tradicional Desfile Navideño en su edición número 13, que se realizará en la 6a. avenida del Centro Histórico.

La cita es para este sábado 28 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Paseo La Sexta de la zona 1 capitalina.

En esta actividad navideña se espera la participación de más de 100 bandas escolares que recorrerán desde la 17 calle hasta la Plaza de la Constitución.

Este sábado 28 se realizará el Desfile Navideño de bandas. (Imagen: Cbg bandas/Facebook)

Recomendaciones

Debido a este evento, se espera que cientos de personas asistan al sector, por lo que se recomienda conducir con precaución y tomar vías alternas ante el posible cierre de las mismas.

Se recomienda en caso de ir con adultos mayores o niños, no descuidarlos, acordar un punto clave con padres de familia para apoyar a los estudiantes que desfilarán.

Tampoco olvides abrigarte adecuadamente, ya que podría finalizar en horas de la noche cuando las temperaturas desciendan.

Además, se recomienda que si llegas en vehículo, dejarlo estacionado en parqueos seguros y llegar con tiempo para evitar complicaciones.