Anuncian el lanzamiento oficial del iPhone 14

Faltan pocos días conocer el nuevo iPhone 14, ya que en septiembre se llevará a cabo el lanzamiento. Apple invita a los usuarios a la transmisión en vivo.

Después de un año aproximadamente que se anunció la llegada del nuevo modelo de teléfono móvil de Apple, ahora ya se ha fijado la fecha. Este 7 de setiembre a las 10:00 de la mañana PT (11:00 a.m. de Guatemala) será el lanzamiento mundial pues se podrá ver a través de su portal web en la aplicación Apple TV.

Los detalles del nuevo dispositivo aún no se conocen, ya que se tratan de especulaciones. Uno de los rumores indican que el iPhone 14 podría seguir siendo casi idéntico al iPhone 13, pero el modelo mini se cambiará por un iPhone Max de 6,7 pulgadas. Es posible que se reserven nuevos diseños, procesadores y cámaras para la línea profesional, ya que Apple diferencia aún más entre los modelos de entrada y premium, asegura el sitio Apple Insider.

Mientras que en el portal Creative Blog se maneja la versión de que Apple planea diferenciar el iPhone estándar y el de gama alta más de lo normal este año, ya que el iPhone 14 básico ni siquiera está configurado para recibir una actualización de chip.

Lo cierto es que habrá que esperar a la cita programada por Apple para despejar todas las dudas en el evento que la empresa ha denominado "Far Out Event" (evento lejano).