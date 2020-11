Anuncian a los nominados al Galardón Nacional a la Exportación

AGEXPORT anunció a los nominados a la 32 edición del Galardón Nacional a la Exportación 2020, que reconoce la excelencia en la calidad y alto nivel de competitividad

La institución evaluó a representantes de los sectores de Manufacturas y Vestuario y Textiles, Agrícola, Acuicultura y Pesca, Servicios y Contact Center & BPO en dos categorías: Reinvención e Innovación y Sostenibilidad Empresarial Buenas Prácticas y Protocolos.

El 2020 el galardón toma en cuenta el esfuerzo, tenacidad y resiliencia de las empresas exportadoras de productos y servicios, para reinventarse y enfrentar la pandemia, además de los fenómenos naturales que ha atravesado el país.

“Este año ha sido totalmente diferente para el comportamiento de las exportaciones guatemaltecas. La pandemia afectó grandemente, pero también en las últimas semanas la tormenta tropical ETA y con mucha probabilidad el Huracán Iota estará en Guatemala. Sin embargo, creemos que es cada vez más importante reconocer a los empresarios que, ante la crisis, están viendo hacia adelante y sobre cualquier obstáculo han logrado diversificar sus productos, servicios y mercados lo cual permite la generación de empleos formales”, informó Fernando Herrera, director de Servicios al Exportador de AGEXPORT.

Estas son las empresas nominadas:

Categoría Renovación e Innovación

AR Producciones.

Fundadores y pioneros de la Comisión de Economía Naranja de AGEXPORT. Sus servicios están enfocados a la producción de contenidos audiovisuales y digitales, exportando y creando contenidos para Japón, Francia, Estados Unidos y su principal mercado, Centroamérica.

En 2020 se reinventaron a través del servicio de streaming, así incursionaron en el mercado de subtitulaciones a través de un aliado en California, Estados Unidos, participando en proyectos y películas con los estándares que solicita Netflix y Amazon Prime.

Hisan.

Empresa exportadora de pimienta gorda, semillas de achiote y cardamomo bajo la marca propia Hisan. El compromiso con la calidad y el deseo de mejorar constantemente les ha permitido convertirse en un proveedor líder para sus clientes en los mercados de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, principalmente Dubai.

Innovaron en la fabricación de la maquinaria con la cual realizan la clasificación del cardamomo de exportación, reduciendo los costos de inversión y volviéndose más competitivos en el mercado mundial.

Genesis.

Fundada en 1995 se dedica al desarrollo de productos químicos especializados en limpieza y desinfección, productos que incrementaron su demanda durante este año.

Ha conquistado mercados como Estados Unidos y en Centroamérica, El Salvador, Belice, Panamá y Honduras. Realizaron notorias innovaciones en formulaciones, presentaciones y creación de nuevos productos en marcas propias, lo cual les permitió incrementar las exportaciones a Estados Unidos, así como la fabricación de marcas privadas de alcohol en gel para la NBA y la NBL entre otras.

En 2020, la pandemia les impuso el gran reto de ajustarse a las exigencias de las circunstancias , por lo que reinventaron su modelo de negocio y en medio de las restricciones decidieron ampliar su planta de producción para suplir la alta demanda de los mercados de Centroamérica y Estados Unidos.

Categoría de Sostenibilidad Empresarial, buenas prácticas y Protocolo

Alorica.

Empresa de capital americano que cuenta con presencia en Guatemala desde hace 10 años. Ha enlazado nuestro país a una cadena mundial de valor en la que también participan en Estados Unidos, España e Inglaterra principalmente.

Pioneros en utilizar tecnología de Inteligencia Artificial la cual contribuyó a acelerar el análisis de interacciones con clientes. Ha impulsado una cultura de valor en beneficio de sus colaboradores contribuyendo a alcanzar sus metas, así mismo la implementación de la iniciativa de TIDE (together for Inclusion, Diversity and Equity) que busca del empoderamiento de la mujer, no discriminación, establecer igualdad de condiciones y oportunidades para comunidades LGTBQ.

Cafcom – Guatemala Real Café.

Fundada por un grupo de caficultores cuya estrategia fue la producción de cafés únicos y selectos. Ubicada en San Vicente Pacaya, la empresa promueve la producción sostenible para conservar los recursos naturales y proteger el medio ambiente.

Desde su fundación, se propuso llegar a los mercados de exportación. Estados Unidos es su principal comprador, así como Holanda, Francia, Italia, Alemania, Japón, Malasia y China. Cuenta con las siguientes certificaciones de cumplimiento de estándares internacionales como Café Practices, Rainforest Alliance, BPM, y HACCP.

Como parte de la de sostenibilidad empresarial, en las diferentes etapas de la cadena de suministro, velan por el cumplimiento de las buenas prácticas de contratación, políticas de trabajo justas y no discriminatorias, con las leyes nacionales y convenciones internacionales relacionadas a la salud y condiciones de vida.

Casa Botrán.

En los años 40 fue pionera en la creación del centro de añejamiento más grande del país. En 2010 obtiene la Denominación de Origen Ron de Guatemala, convirtiendo al país en un productor de Rones de clase mundial. Con la línea de productos “Casa Botrán” rones añejos para paladares exigentes, han logrado conquistar mercados como Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica.

Cuenta con una cadena productiva orientada al crecimiento vertical y aplicación de buenas prácticas como auditorias Sociales (BSCI), certificaciones de sostenibilidad (ISCC PLUS) y sistemas de cumplimiento tales como código de ética empresarial, ética para proveedores y ética para mercados.

La 32 edición del Galardón nacional a la Exportación 2020 estaba programada para el jueves 19 de noviembre. Sin embargo, los directivos de Agexport decidieron reprogramarla ante la alerta del ingreso del Hucarán Iota. Cuando todo pase se anunciará la nueva fecha.

