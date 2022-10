¡Confirmado! Anuncian paro por aumento en precios de los combustibles

Transportistas confirman paro de labores para este lunes 17 de octubre. Estos son los detalles.

A través de una transmisión en vivo, Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado, confirmó que realizarán paro de labores este lunes 17 de octubre.

De acuerdo con Mendoza es una manera para denunciar el excesivo incremento del combustible diésel en el país. Los transportistas manifestaron que la situación no puede continuar de esa manera, ya que afecta en la economía de los guatemaltecos.

"En esta ocasión, es para afirmarle o reafirmales que el día lunes nosotros entramos en paro o cese de labores", anunció Mendoza.

Los detalles del paro de labores

Asimismo, el presidente de la gremial de transportistas explicó sobre las medidas a tomar.

Externó que no pretenden perjudicar a los guatemaltecos que tienen que viajar, es decir, que no habrán bloqueos de rutas importantes. Pues, únicamente tienen contemplado el cierre de aduanas.

"No estamos acostumbrados a vulnerar el derecho de libre locomoción de las demás personas... Sí nosotros como gremial quisiéramos hacer una tapada, con un furgón en cada salida de la Ciudad haríamos grandes destrozos", afirmó.

"Señores, hoy les hago un llamado aunque no estén con nosotros, para que el día lunes no salgan a trabajar... No esperen que estemos quemando llantas, que estemos bloqueando el Periférico, no, no vamos a hacer eso... Pero seamos realistas, ya no se aguanta el precio del combustible. Hoy en algunos lugares amaneció a Q44.80 el galón de combustible diésel", agregó.