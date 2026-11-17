Una vía alterna estará disponible debido a los trabajos en la estación 3 del AeroMetro.
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La Municipalidad de Guatemala ha anunciado una ruta alterna debido a los avances que se están realizando en la estación 3 del AeroMetro, ubicada en a inmediaciones de El Trébol y del bulevar Liberación.
Debido a los trabajos de construcción, se tendrá una reducción de carriles a partir de la noche del próximo viernes 20 de noviembre, según informaron las autoridades.
Por lo tanto se ha establecido que la vía alterna para evitar complicaciones en el tránsito, será en la 40 calle "C" entre la avenida La Castellana y la 11 avenida de la zona 8 capitalina.
Se prevé que la finalización de la reducción de carriles sea el próximo 19 de diciembre, por lo que se le recomienda a los conductores tomarlo en cuenta.