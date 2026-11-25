Con los nervios de anunciar a la ganadora, que fue Jennifer Barreto de Puerto Rico se reveló el lugar donde se vivirá el evento más esperado de los reinados de belleza.

De manera oficial se dijo que Costa Rica recibirá a las mujeres más bellas del Universo.

Centroamérica está de nuevo en el centro de la conversación con esta decisión.

En 2023, El Salvador albergó el certamen, en el que la nicaragüense Sheynnis Palacios se llevó la corona.

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Costa Rica es la sede de Miss Universe en 2027. (Foto: Redes Sociales)