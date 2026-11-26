La próxima semana iniciarán los trabajos de la segunda fase del proyecto para completar la renovación de la Calle Martí.
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El alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, anunció por medio de sus redes sociales que, iniciarán los trabajos de la segunda fase para completar la renovación de la Calle Martí.
Las labores se harán a partir del próximo miércoles 2 de diciembre en el tramo 1, el cual contempla de la 12 avenida "B" a la 11 avenida de la zona 2.
"Hemos planificado realizar estos trabajos aprovechando las vacaciones escolares, el fin de la temporada de lluvias y que puedan estar listos antes del próximo inicio escolar", dijo Quiñónez.
Asimismo, agregó: "Estoy consciente de las molestias que estos trabajos estarán generando, pero es necesario completar este proyecto que conecta a más de medio millón de personas con las oportunidades de nuestra ciudad".
Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que estaría habilitado nuevamente dicho tramo, pero se prevé que sea antes del inicio escolar.