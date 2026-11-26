Sé lo importante que es para miles de vecinos completar la renovación de la Calle Martí. Por eso, este miércoles 2 de diciembre iniciaremos los trabajos de la segunda fase. Hemos planificado realizar estos trabajos aprovechando las vacaciones escolares, el fin de la temporada de lluvias y que puedan estar listos antes del próximo inicio escolar. Estoy consciente de las molestias que estos trabajos estarán generando, pero es necesario completar este proyecto que conecta a más de medio millón de personas con las oportunidades de nuestra ciudad. Estamos comprometidos en completar esta intervención tan necesaria en el menor tiempo posible. Seguimos avanzando, #CallePorCalle. #UnLugarQueAvanza #TraficoGT #TransitoGT