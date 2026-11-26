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¿Logrará Comunicaciones clasificar a la fase final del Apertura 2026? Analizamos las cuentas matemáticas, los resultados necesarios y la lucha por el último boleto frente a San Pedro, Cobán y Marquense. ¡Descubre qué necesita el cuadro albo para entrar en la fiesta grande!

La fase final del Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina; cinco equipos ya tienen su puesto asegurado, mientras que otros cuatro buscarán quedarse con el último boleto, entre ellos Comunicaciones, justamente el que lo tiene más complicado.

Antigua, Xelajú, Municipal, Mixco y Guastatoya ya tienen su pase en mano para disputar el título liguero, solo les faltará definir posiciones; mientras que San Pedro, Cobán Imperial, Marquense y los cremas pelean por esa sexta plaza.

Los gallos aventajan con 29 puntos, seguidos de los príncipes y leones, ambos con 28; más rezagados está el cuadro albo con 26 unidades, por lo que aquí repasamos qué necesitan para entrar en la fiesta grande.

Haciendo cuentas

Roberto Montoya y sus pupilos tienen que vencer en la última fecha a Xelajú, un duelo a disputarse en el Cementos Progreso, pero con ello no bastará.

Necesitan que San Pedro pierda de local ante Guastatoya; con ello llegarían a igualarlos a 29, pero los resultados de los partidos deberán ayudarles a mejorar su diferencia de goles, pues registran -5 y los sampedranos 0.

Una victoria 3-0 sobre los chivos y una ayuda de los orientales de 2-0 sobre San Pedro los dejaría mejor colocados por cantidad de goles anotados.

Pero eso no es todo, además, necesitarían que Cobán caiga en su visita ante al ya eliminado Aurora, y que Marquense al menos empate con Malacateco.

En todo caso, de no conseguir el objetivo de clasificar, los blancos deberán enfocarse en ganar para ampliar su ventaja sobre los dos puestos de descenso (Malcateco, 19 puntos y Suchitepéquez, 13), y así respirar más tranquilos en el Clausura 2027.