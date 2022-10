Aplazan la fecha de apertura del museo del Barcelona en Guatemala

Anuncian que la apertura del museo del Barcelona en Guatemala será aplazada.

La cuenta oficial del museo del Barcelona en Guatemala anunció que aplazaran la fecha de apertura para el 21 de octubre al 20 de noviembre para "resguardar la integridad de los visitantes, colaboradores y en solidaridad con los damnificados por el ciclón tropical Julia".

A las personas que ya adquirieron sus entradas se informó que harán la equivalencia en las fechas que han designado.

"No os lo podéis perder"

Jordi Penas, director del Museo Barça envió un mensaje a los guatemaltecos, invitándolos a ser parte de la actividad.

"Si no podéis venir a Barcelona, no os preocupéis. Dentro de muy poco, el Barça vendrá a Guatemala. El museo cerca de vosotros, con nuestras copas, camisetas y otras sorpresas, no os lo podéis perder, os esperamos", dijo el español.