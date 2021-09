Aprueban usar ganancias de OxyContin para combatir los opioides

Un juez aprobó formalmente el viernes un plan para convertir el fabricante de OxyContin –Purdue Pharma– en una nueva compañía que no sea propiedad de miembros de la familia Sackler y cuyas ganancias se destinarán a combatir la epidemia de opioides.

El juez de quiebras de Estados Unidos, Robert Drain, confirmó oficialmente la reorganización el viernes 17 de septiembre, más de dos semanas después de que anunció que lo haría en espera de dos cambios, en gran parte técnicos, en el plan presentado por la compañía y se reunió con abogados que representan a quienes tienen reclamos contra la compañía.

Su confirmación tardó más de seis horas en leerse en la corte a principios de este mes, y la versión escrita tiene 159 páginas, llena de razonamientos que los tribunales de apelaciones pueden considerar más adelante. Varios estados, entre otras partes, ya han apelado la decisión.

El acuerdo resuelve unas 3,000 demandas presentadas por gobiernos estatales y locales, tribus nativas americanas, sindicatos, hospitales y otros que afirmaron que la comercialización de opioides recetados por la compañía ayudó a desencadenar y continuar una epidemia de sobredosis vinculada a más de 500,000 muertes en EE. UU. en las últimos dos décadas.

Millones para tratar opioides

El plan utilizará las ganancias de la compañía y US $4.5 mil millones en efectivo y activos caritativos de miembros de la familia Sackler para pagar, a algunas víctimas individuales, cantidades que se espera que oscilen entre US $3,500 y US $48,000, y ayudar a financiar programas de prevención y tratamiento de opioides en los EE. UU.

Los miembros de la familia Sackler también deben salir del negocio de los opioides en todo el mundo a tiempo.

Se harán públicos millones de documentos de la empresa, incluidas las comunicaciones con los abogados de la empresa.