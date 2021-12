Apuñalan a rapero durante un festival musical en Los Ángeles

El artista había sido invitado junto a grandes representantes del género y empezaba a destacar en el medio.

Tras ser apuñalado en el festival Once Upon A Time, en Los Ángeles, Drakeo The Ruler falleció como consecuencia de las heridas. El portal de TMZ dio a conocer los hechos, luego que las autoridades solo dieran información de una víctima resultado de incidentes detrás del escenario del evento.

El rapero de 28 años fue contratado para presentarse junto a Snoop Dogg, Ice Cube y 50 Cent en un festival que concluyó de manera abrupta por los sucesos.

Drakeo The Ruler lanzó su álbum debut "The Truth Hurts" este año después de lanzar diez mixtapes entre 2015 y 2021.

Muere el rapero #DrakeoTheRuler a los 28 años. Fue apuñalado en el cuello durante una pelea detrás del escenario de un festival en #LosAngeles. RIP️❤️ pic.twitter.com/gDnXYVfGrM — Trap World Official ™ (@TrapWorldOffic1) December 19, 2021

En 2019, Darrell Caldwell, verdadero nombre del rapero, fue absuelto de los cargos de homicidio e intento de asesinato en relación con la muerte de un hombre de 24 años en 2016.

Luego fue juzgado nuevamente por cargos de conspiración, llegando a un acuerdo con la fiscalía en noviembre del 2020.

Varios artistas lamentaron la muerte del rapero, entre ellos Drake, quien le dedicó un sentido mensaje en redes sociales.