Los apuntes de Carlos Pineda en la conferencia para defender su candidatura

Carlos Pineda se acompañó de su teléfono y de varias hojas con apuntes, al hablar con periodistas acerca de las acciones legales con las que busca revertir el fallo en su contra.

Desde citas bíblicas, hasta los puntos importantes a resaltar, fueron parte de los apuntes que realizó Carlos Pineda durante la conferencia de prensa para defender su candidatura a la presidencia.

"Conferencia TSE, manda informe", "Persecución política", "Saque investigaciones no oficiales aún. Patrona trabaja grupo narcotraficantes financistas del partido político del viejito. Honduras. Narcos hondureños a las fincas de Izabal. Qué expresar que si no me hayan legalidad (ilegible)", se lee en una parte de la primera hoja.

Luego tachó: "También han querido meter drogas a (ilegible)".

En el mismo espacio se lee: "Están planeando sabotear mis aeronaves. Fueron a buscar información en Seguridad portuaria", "hakeos de cuentas", "Informe falso de la DIGISI promovido ante los magistrados".

Es parte de las ideas escritas en una de las hojas que Carlos Pineda llevó a la conferencia de prensa en donde habló de narcotraficantes de Petén relacionados con Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, conocida como "La Patrona", y de supuestos narcos de Honduras contratados para asesinarlo fingiendo un accidente de tránsito en sus fincas de Izabal.

Aunque en la conferencia habló de un partido político que detrás de los ataque en su contra, se abstuvo de señalar a alguno en específico, argumentando que carecía de inmunidad desde que perdió la candidatura. No obstante, en sus apuntes se lee que están relacionados con el "partido político del viejito".

Esta es una de las hojas de apuntes que Carlos Pineda llevó a la conferencia de prensa el lunes 22 de mayo. (Foto: Wilder López/Soy502)

En tanto, en otra hoja, pero esta vez de un cuaderno se lee: "Caerán a tu lado mil, y diez mil, a tu diestra, más a ti, no llegará. Porque has puesto a Jehová como esperanza. Los planes de Dios son (ilegible)".

Sin embargo, la letra de este apunte no se parece en nada a la que le sirvió como guía durante la conferencia.

En un cuaderno, con letra diferente, Carlos Pineda tenía inscrita una cita bíblica. (Foto: Wilder López/Soy502)

Carlos Pineda quedó fuera de la contienda electoral, luego que la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo resolviera un amparo provisional en su contra. Pero el caso aún está en discusión en la Corte de Constitucionalidad.