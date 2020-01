Aracely Arámbula manda un "emotivo" mensaje a Luis Miguel

Después de mucho tiempo esperando, por fin se estrenó "La Doña 2" en Telemundo. Aracely Arámbula está feliz y así lo demostró durante el Festival de Cine de República Dominicana "Cana Dorada".

Fue precisamente en este evento que "La Chule" abrió su corazón, compartió sensaciones y deseos muy personales hacia Luis Miguel y sus dos hijos: Daniel y Miguel.

Las cámaras de "Al Rojo Vivo" grabaron el momento. Para empezar, aclaró los rumores sobre si había pedido o no pensión a Luis Miguel.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, manifestó ante las cámaras del programa de María Celeste Arrarás.

Legalmente tienen derecho a la pensión, pero ella resaltó que más allá del dinero y las cosas materiales, sus hijos necesitan amor.

“Lo principal es lo que uno como padre quiere dar”, dijo con tristeza.

Sus hijos ya no son niños, quizás por eso hizo una invitación al cantante mexicano, que todavía está a tiempo de cambiar ciertas actitudes.

Fue allí cuando envió unas claras y emotivas palabras al cantante mexicano.

“El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa, que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, indicó.

Aracely no quiso revelar el tiempo que sus hijos llevan sin ver a su padre, solo le hizo la invitación a Luis Miguel para que todo cambie para bien.

*Con información de peopleenespañol

