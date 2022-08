Árbitro le dio sus tenis a un jugador y él siguió dirigiendo sin zapatos

Árbitro le dio sus tenis a un jugador que se le rompieron y siguió dirigiendo descalzo.

En la Liga Rafaelina de Fútbol de Argentina se vivió un conmovedor momento en que un árbitro línea ayudó a un juvenil al que se le rompieron los tenis a los pocos minutos del partido.

El árbitro del partido le prestó sus zapatos hasta el final del partido y mientras tanto, el realizó su trabajo en medias.

“Se desarrolló todo el primer tiempo en medias y en el entretiempo el técnico me acerca un par de zapatillas para que yo me ponga. Me limpié las medias y me puse ese calzado. Vuelvo con mis compañeros de trabajo, nos dieron indicaciones sobre nuestra tarea y al término del partido, que gana la categoría Aldao, viene el chico al vestuario, nos saluda y me agradece con una sonrisa de oreja a oreja. Me dio las gracias y yo le dije que si se divirtió, mejor para nosotros”, relató el árbitro Sergio Arrieta, protagonista de la historia.

La publicación del club se volvió viral en redes sociales por el mensaje de enseñanza que dejó la situación.