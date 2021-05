Árbitros denuncian agresiones en juego de Segunda División

Tras el encuentro entre San Juan FC y Chiquimulilla el cuerpo arbitral sufrió golpes y lesiones luego de ser emboscados por supuestos aficionados.

El cuerpo arbitral que participó en el partido entre San Juan FC y Chiquimulilla de los cuartos de final de la Segunda División relató en un extenso informe las agresiones sufridas a la salida del estadio de San Juan La Laguna, en Sololá.

De acuerdo con el árbitro central, Cristofer Corado, no hubo garantías de seguridad hacia los silbantes para abandonar el estadio, por lo que se puso en peligro su integridad física y humana.

“Al finalizar el encuentro el señor Falvio José Yojcom García, alcalde y presidente del equipo San Juan FC se hizo presente en el camerino de los árbitros, llegando con prepotencia y amenazándonos dijo ‘de aquí no van a salir vivos y no va ser problema de nosotros’. Después llegaron a cancelar los honorarios y viáticos y nos esperamos porque no había en el camerino seguridad de parte de la Policía Nacional Civil para retirarnos, únicamente Policía Municipal de Tránsito, lo cual consideramos que no era seguridad para el equipo arbitral”, destaca en su primera parte el informe de Corado.

Minutos después, el vicepresidente de la Segunda División Sergio Estuardo Cua Cojoc informó a los referís que podían salir y que se había coordinado la salida del recinto deportivo.

Cuando el cuerpo arbitral se dirigía a la salida, el presidente de la Segunda División, Augusto Recinos les dijo “Buen retorno, bendiciones”.

Sin embargo, cuando ya se movilizaban por la calle, supuestamente los agentes de la PMT iluminaron a los árbitros y varias personas que se encontraban en el lugar se acercaron con el objetivo de agredir a los colegiados, quienes optaron por tratar de regresar al estadio, pero la puerta ya había sido cerrada.

“Quedamos expuestos a una emboscada, siendo así el equipo arbitral y el comisario del juego tratamos de escapar por el muro de contención con perímetro que divide el estadio y una vivienda. Ahí fuimos emboscados por unas 12 personas, el comisario y el asistente 1 lograron saltar, pero no el asistente Carlos Castillo y mi persona (Cristofer Corado), quienes fuimos agredidos a patadas, puñetazos y con botellas de vidrio…”, agrega.

De terror el reporte arbitral del partido San JuanFC vs Chiquimulilla; en el reporte se implica al presidente de San Juan FC y a presidente y vice de la Segunda División de una emboscada a los árbitros tras el juego. @fedefut_oficial tendría que intervenir en el asunto. pic.twitter.com/vdL98YOmgh — Mynor Mazariegos (@mynor_free) May 4, 2021

Los habitantes de la casa vecina donde se cometió la agresión apoyaron a los referís, no sin antes causar daños en la vivienda, además de provocar miedo a la hija de la pareja, que al parecer acababa de salir de una operación.

Les ofrecen soborno

Finalmente, llegó el alcalde de San Juan La Laguna, Flavio José Yojcom que insultó a los agredidos, para luego ofrecerles apoyo de la PNC para salir del poblado.

Tras la agresión, al parecer una persona allegada a la comuna de esa localidad para ofrecer dinero al cuerpo arbitral a cambio de no denunciar el hecho, lo cual no fue aceptado y se presentó el informe de las circunstancias ocurridas al finalizar el juego.

Asimismo, el referí indicó que se pudo determinar la identidad de algunos de los agresores como Santiago Ajpuap y Ambrosio Yotz, quien al parecer es Tercer Concejal de la Municipalidad de San Juan La Laguna.