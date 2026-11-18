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El joven turco, Arda Güler ha firmado su renovación con el Real Madrid hasta junio de 2032.

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En gran forma desde el inicio de la temporada, el prodigio turco Arda Güler renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio de 2032, anunció este miércoles el club de la capital española.

El joven zurdo de 21 años se ha ganado un lugar en el equipo titular de José Mourinho, que valora especialmente su calidad técnica y su visión del juego.

Fichado en 2023 con apenas 18 años, está en su cuarta temporada como jugador del equipo merengue, con el que tiene ya ha disputado 126 partidos y ha ganado cinco títulos en su palmarés, especialmente la Liga de Campeones de Europa y la Liga española en 2024.

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Formado en el Fenerbahçe, Güler es también un jugador importante en la selección de Turquía, donde a pesar de su juventud ha jugado ya 38 partidos.

El pasado septiembre fue recompensado además con el galardón a Jugador Revelación de la temporada 2025-2026 de la Liga de Campeones de la UEFA.

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"Orgullo y felicidad"

Güler dijo tras su renovación que, cuando se puso por primera vez la camiseta del Real Madrid "sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa" y que "hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor".

También aprovechó para darle las gracias al presidente del club Florentino Pérez, a su familia, compañeros, staff y entrenadores con los que ha trabajado en estos años, sin olvidarse de la afición que siempre los han apoyado.

Historia que tú hiciste, historia por hacer. Cuando me puse por primera vez la camiseta del Real Madrid, sabía que entraba a formar parte de una historia inmensa. Hoy siento el mismo orgullo y la misma felicidad, pero con una responsabilidad aún mayor. Seguir los pasos de leyendas que han escrito su nombre en la historia del fútbol, en el club más grande del mundo, es un gran honor para mí. Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única. Quiero dar las gracias a todos los que han estado siempre a mi lado desde mi primer día: en especial a nuestro presidente, Florentino Pérez, a mi familia, a mis compañeros y a todo el staff y los entrenadores con los que he trabajado. Y el agradecimiento más especial, para los madridistas de todo el mundo, que siempre nos han dado un apoyo infinito. ¡A por muchos más días bonitos juntos! Estoy muy feliz de seguir siendo parte de este club. 2032. — Arda Güler (@10ardaguler) November 18, 2026

*Con información de AFP