Arévalo anuncia que enfrentará y desarticulará al narcotráfico en Zacapa e Izabal

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Gobernante afirma que se ejecutarán operaciones coordinadas contra estructuras criminales, pero no precisó las acciones concretas que implementarán para desmantelarlas.

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El presidente Bernardo Arévalo anunció que el Gobierno buscará enfrentar y desarticular las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico que operan en Zacapa e Izabal y al mismo tiempo proteger a la ciudanía.

Esto como parte de las operaciones de seguridad que se desarrollarán durante los 30 días del estado de Sitio decretado en ambos departamentos.

Sin embargo, durante su mensaje a la nación, transmitido este domingo 15 de noviembre, el mandatario no explicó cuáles serán las estrategias específicas.

Tampoco señaló cuáles serán los recursos que se utilizarán, ni los mecanismos que implementarán las fuerzas de seguridad para desmantelar estas organizaciones criminales.

El gobernante aseguró que la decisión de establecer el estado de Sitio responde a informes de inteligencia que advierten sobre la situación de seguridad en ambos departamentos y a la necesidad de recuperar el control territorial del Estado.

El presidente Bernardo Arévalo dirige mensaje a la nación. https://t.co/BUg2ht2Db9 — Gobierno de Guatemala (@GuatemalaGob) November 16, 2026

"Durante décadas, estructuras criminales vinculadas al narcotráfico han buscado imponer sus intereses por medio de la violencia, la intimidación y las amenazas", afirmó el jefe del Organismo Ejecutivo.

El presidente sostuvo que estas organizaciones han aprovechado el debilitamiento de las instituciones y los espacios de impunidad para ampliar sus operaciones e imponer sus intereses en distintas comunidades.

En ese contexto, aseguró que su administración no permitirá que las estructuras criminales continúen utilizando la violencia para intimidar a la población.

"La seguridad de las y los guatemaltecos no es negociable", enfatizó el mandatario.

Durante su intervención, el gobernante explicó que las operaciones de seguridad que desarrollarán la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala tendrán tres objetivos fundamentales.

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El primero consiste en proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, el segundo busca fortalecer el control territorial del Estado y el tercero está dirigido específicamente a enfrentar y desarticular las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

El jefe del Ejecutivo aseguró que ambas instituciones actuarán de manera coordinada, utilizando las capacidades y facultades que establece la legislación guatemalteca.

Arévalo también aseguró que las acciones estarán dirigidas contra las organizaciones criminales y no contra la población que desarrolla actividades legítimas.

"La firmeza del Estado no significa actuar fuera de la ley, significa hacer cumplir la ley con toda la capacidad institucional disponible", manifestó el presidente.

Asimismo, indicó que las medidas extraordinarias forman parte de los esfuerzos de su administración para recuperar las capacidades institucionales de seguridad y contener la violencia.

Los ministros de Gobernación y Defensa acompañaron el mensaje presidencial, pero ninguno intervino. (Foto: SCSP / Soy502)

Hace referencia a Estados Unidos

Otro de los aspectos destacados del mensaje presidencial fue la referencia a las recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos contra organizaciones criminales guatemaltecas vinculadas al narcotráfico.

El mandatario mencionó que, dos días antes de su intervención, las autoridades estadounidenses anunciaron nuevas designaciones contra estructuras relacionadas con el tráfico de drogas y los cárteles.

"Esta decisión confirma la importancia de enfrentar una amenaza que trasciende nuestras fronteras y de fortalecer la cooperación internacional para combatir el crimen organizado", expresó el gobernante.

Sin embargo, no precisó si las recientes designaciones estadounidenses tendrán consecuencias operativas inmediatas en Guatemala ni anunció nuevos mecanismos de cooperación bilateral para combatir a estas organizaciones en Zacapa e Izabal.

Durante el mensaje presidencial, Arévalo estuvo acompañado por los ministros de Gobernación Marco Antonio Villeda y de la Defensa Nacional Henry Sáenz, las dos carteras directamente relacionadas con las operaciones de seguridad anunciadas.

No obstante, ninguno de los funcionarios intervino para ampliar los detalles sobre los procedimientos que implementarán sus respectivas instituciones durante la vigencia del estado de Sitio.

Tampoco se presentaron públicamente cifras sobre el número de agentes policiales y efectivos militares que participarán en las operaciones, ni se especificaron las áreas prioritarias de intervención.

El mandatario concluyó su intervención con un mensaje dirigido a los habitantes de Zacapa e Izabal, a quienes pidió confianza, colaboración y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

"Zacapa e Izabal pertenecen a sus habitantes, a sus familias y a sus comunidades. No pertenecen a los criminales que pretenden imponer el miedo y la violencia", afirmó el gobernante.

El jefe del Ejecutivo destaco que el Gobierno toma "todas las decisiones necesarias" para proteger la vida de las personas y de las comunidades.