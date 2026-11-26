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El Ejecutivo cuestiona los recortes presupuestarios efectuados por el Congreso a las instituciones encargadas de prestar servicios públicos.

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El presidente Bernardo Arévalo anunció que vetará el decreto que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027, aprobado por una mayoría de diputados del Congreso de la República.

El Ejecutivo considera que los cambios introducidos por el Legislativo afectan la prestación de servicios públicos y responden a intereses políticos y electorales.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario manifestó que tanto él como el Consejo de Ministros rechazan el presupuesto aprobado por el Organismo Legislativo.

Arévalo argumentó que las modificaciones efectuadas a la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo limitan la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población, particularmente en materia de salud, educación, seguridad y protección social.

"En consecuencia, tengo la responsabilidad de vetar este presupuesto vergonzoso que pretende destinar lo que es de todos a los bolsillos de unos cuantos", manifestó el gobernante.

El jefe del Ejecutivo aseguró que el 80% de los recortes efectuados por los diputados está dirigido a reducir la inversión en servicios públicos y que las modificaciones afectan a todos los ministerios encargados de prestar servicios y ejecutar obras.

El presidente Bernardo Arévalo aseguró que cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros para rechazar el presupuesto aprobado por el Congreso. (Foto: Wilder López / Soy502)

Asimismo, cuestionó que, mientras se redujeron las asignaciones presupuestarias de esas instituciones, los legisladores incrementaron los recursos destinados a proyectos y obras municipales que, a su criterio, responden a intereses electorales y económicos.

Según Arévalo, estas asignaciones no guardan relación con las necesidades reales de las comunidades ni con las capacidades existentes para ejecutar los proyectos.

Entre los principales argumentos expuestos por el presidente para justificar su decisión de vetar el decreto presupuestario figura la eliminación de recursos destinados a programas impulsados por su administración.

Aseguró que el Congreso eliminó tres de cada cuatro quetzales que el Ejecutivo había previsto destinar al desarrollo de los pueblos indígenas, incluida la asignación para el Fondo de Garantías para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

El mandatario explicó que dicho mecanismo pretendía facilitar el acceso a créditos con condiciones favorables para financiar proyectos productivos, de acuerdo con las necesidades y decisiones de las propias comunidades.

También cuestionó la eliminación de los recursos destinados al Fondo para Primera Vivienda, programa que, según sus declaraciones, ha permitido que más de tres mil familias accedan a financiamiento para adquirir una vivienda durante sus dos años de funcionamiento.

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Otro de los programas afectados, de acuerdo con Arévalo, es el Fondo Nacional de Becas, mediante el cual más de 1,200 jóvenes han obtenido becas durante su primer año de funcionamiento, mientras que una cantidad similar se encuentra en proceso.

El presidente contrastó la eliminación de los recursos para dicho programa con el incremento de la asignación presupuestaria a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), por encima del aporte constitucional, y cuestionó al rector de esa casa de estudios, Walter Mazariegos.

El gobernante también criticó la distribución de recursos públicos entre las Organizaciones No Gubernamentales (oenegés) incorporadas al presupuesto durante su aprobación en el Congreso.

Arévalo afirmó que los diputados redujeron recursos destinados a organizaciones que atienden a niños con cáncer cuyas familias carecen de capacidad económica para acceder a tratamientos privados.

En contraste, señaló que fueron incorporadas de última hora 140 organizaciones que no habían sido mencionadas previamente y sobre las cuales, aseguró, se desconocen los criterios utilizados para incluirlas en el presupuesto.

El mandatario atribuyó estas decisiones a intereses electorales de los diputados y partidos políticos que respaldaron la aprobación del decreto presupuestario.

El Congreso aprobó el pasado miércoles en la madrugada el presupuesto que el presidente Arévalo anunció vetar. (Foto: Archivo / Soy502)

Durante su intervención, Arévalo también mostró un listado de los legisladores que votaron a favor del presupuesto y sostuvo que la población debe conocer quiénes respaldaron las modificaciones.

Rechazo del Consejo de Ministros

Arévalo enfatizó que la decisión de rechazar el presupuesto aprobado por el Congreso cuenta con el respaldo del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno.

"Mi decisión y la decisión del Consejo de Ministros y del Gabinete de Gobierno es de rechazo total al presupuesto que fue aprobado irresponsable y descaradamente por una mayoría en el Congreso. No lo aceptamos y no lo vamos a permitir", expresó.

El presidente afirmó que su responsabilidad constitucional es proteger los intereses de la población y garantizar que los recursos públicos sean utilizados para atender sus necesidades.

Asimismo, defendió la gestión presupuestaria de su administración y destacó las inversiones realizadas en el remozamiento de establecimientos educativos, vivienda, pisos saludables, abastecimiento de puestos de salud y construcción de caminos.

Arévalo sostuvo que su administración continuará trabajando para que los recursos públicos se traduzcan en resultados para la población y aseguró que su compromiso es administrarlos con efectividad y transparencia.

El Congreso de la República informó que en este momento el Decreto 32-2026, Presupuesto 2027 se encuentra en fase de corrección y estilo.

Por lo tanto, el lunes 30 de noviembre será distribuido a los diputados para que inicie la fase de observaciones u objeciones, misma que durará 2 días, debido a que el decreto fue aprobado por urgencia nacional.

Por lo tanto, el decreto no llegará al Ejecutivo sino hasta diciembre próximo.