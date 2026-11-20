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Mandatario aseguró que el ministro de Gobernación cuenta con la experiencia y las calificaciones necesarias para representar a Guatemala.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó que el Gobierno de Guatemala propuso al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, como candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

El mandatario también defendió la decisión al asegurar que el funcionario reúne las calificaciones y la experiencia necesarias para ocupar el cargo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el gobernante explicó que la nominación forma parte de los procedimientos que sigue el Estado guatemalteco para presentar candidatos a puestos en organismos internacionales.

"Marco Antonio Villeda fue propuesto para juez de la Corte", confirmó el jefe del Organismo Ejecutivo al ser consultado sobre la postulación del actual titular de la cartera del Interior.

El presidente sostuvo que Villeda cuenta con experiencia tanto nacional como internacional, por lo que considera que su candidatura está debidamente fundamentada.

El presidente Bernardo Arévalo confirmó la candidatura del ministro Marco Antonio Villeda para integrar la CorteIDH. (Foto: SCSP / Soy502)

"Tiene todas las calificaciones, la experiencia internacional y nacional que justifican amplia y sobradamente la decisión de proponer su nombre", afirmó Arévalo.

También señaló que el Gobierno busca que Villeda se convierta en el primer juez guatemalteco en integrar la CorteIDH.

Según el mandatario, la postulación ocurre en un contexto en el que Guatemala ha recuperado reconocimiento internacional por su compromiso con el Estado de Derecho, los derechos humanos y el fortalecimiento institucional.

En ese sentido, hizo referencia a las mejoras que, según indicó, ha registrado el país en evaluaciones internacionales relacionadas con el Estado de Derecho.

El gobernante explicó que la nominación de Villeda no significa que su elección esté asegurada, debido a que la candidatura deberá someterse a la consideración de los Estados que participan en el proceso de elección de jueces de la CorteIDH.

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Precisó que la votación se realizará en junio de 2027, mediante un procedimiento secreto en el que los países deberán elegir entre las candidaturas presentadas.

El jefe del Ejecutivo manifestó su confianza en las credenciales del ministro para participar en ese proceso, aunque reconoció que la decisión corresponderá a los Estados encargados de la elección.

Asimismo, aclaró que, en caso de resultar electo, Villeda asumiría sus funciones en enero de 2028, por lo que su eventual designación no implicaría una salida inmediata del Ministerio de Gobernación.

"Al ministro Villeda lo vamos a tener hasta el final de nuestro mandato", aseguró el presidente, al ser consultado sobre quién podría sustituirlo al frente de la cartera.

El Ejecutivo mantiene conversaciones con posibles candidatos para dirigir la Procuraduría General de la Nación. (Foto: Archivo / Soy502)

Prepara nombramiento en PGN

En otro tema, Arévalo confirmó que el Ejecutivo se encuentra en conversaciones con posibles candidatos para asumir la Procuraduría General de la Nación (PGN), ante la designación de Julio Saavedra como embajador de Guatemala en Estados Unidos.

El mandatario explicó que el Gobierno ya definió el perfil que busca para ocupar el puesto y que incluso ha identificado a las personas que podrían asumir esa responsabilidad.

"Ya tenemos no solo el perfil, sino estamos en conversaciones con las personas que se han identificado y en los próximos días haremos el anuncio", puntualizó el gobernante.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo no reveló los nombres de los posibles candidatos ni precisó la fecha en que se oficializará el nombramiento.