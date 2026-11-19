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Arévalo compartió con estudiantes universitarios aspectos sobre las necesidades de formación de Guatemala y su relación con el empleo, la innovación y el desarrollo del país.

Durante un simposio organizado en la Universidad Rafael Landívar, el presidente Bernardo Arévalo compartió con estudiantes de varias carreras universitarias de distintas universidades, con el objetivo de analizar la política de becas para una Guatemala sin exclusiónes.

El mandatario abordó temas relacionados con la aprobación del Decreto 28-2026 (Ley del Fondo Nacional de Becas - FONABE), aprobado en el Congreso el pasado 10 de noviembre, a través del conversatorio: El talento en primera persona junto a cuatro becarios destacados.

Durante su exposición, Arévalo manifestó: "ustedes y yo hemos accedido a un privilegio que en realidad no debería ser un privilegio, que es un derecho" y destacó que van mil 223 jóvenes han encontrado en el programa un recurso invaluable para continuar con su educación.

Arévalo remarcó que es necesario ampliar el acceso a la educación a todo el país. https://t.co/qSEQqUwmDh — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) November 19, 2026

También remarcó que urge ampliar el programa para que más jóvenes puedan incorporarse sin preocuparse sobre cómo pagarán sus gastos y destacó que es necesario ampliar el acceso de la educación para que llegue a todo el país y no sea una cuestión de proximidad urbana.

Sandy Rivas, originaria de Huehuetenango y becaria de la Universidad Panamericana (UPANA), inició en el programa Becas por Nuestro Futuro en febrero de 2026, tras un proceso de selección que incluyó el desempeño sobresaliente en sus estudios junto a otros tres seleccionados a nivel nacional.

Sobre el simposio destacó que la experiencia con el presidente fue gratificante, así como compartir con compañeros de otros centros universitarios.

"Es necesario impulsar más este tipo de actividades que contribuyen con la formación y expectativas para la incorporación en el ámbito laboral", expresó Rivas.

Por su parte, Carlos Mendoza, titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), recordó que el programa cuenta con mil 223 becarios.