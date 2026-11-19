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Gobernante asegura que Policía y Ejército tienen la capacidad para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el país.

El presidente Bernardo Arévalo descartó solicitar al Congreso de la República autorización para que fuerzas militares de Estados Unidos ingresen a territorio guatemalteco con el objetivo de combatir a las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario fue consultado sobre la posibilidad de recurrir al apoyo de tropas estadounidenses para contrarrestar a las estructuras del crimen organizado que operan en el país, particularmente en el oriente de Guatemala.

"No. No hay ninguna intención de solicitar al Congreso la autorización para la operación de fuerzas militares", respondió el jefe del Ejecutivo.

El gobernante sostuvo que las instituciones de seguridad nacionales cuentan con las capacidades necesarias para enfrentar a los grupos criminales, por lo que su administración no contempla solicitar la intervención de tropas extranjeras.

"Estamos claros y convencidos de que las fuerzas de seguridad de Guatemala, tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército de Guatemala, tienen la capacidad para enfrentar este problema", afirmó el presidente.

Las autoridades aseguran que la PNC y el Ejército tienen capacidad para combatir a las estructuras del narcotráfico. (Foto: PNC / Soy502)

Asimismo, reiteró que no existe ninguna previsión gubernamental relacionada con una eventual solicitud al Legislativo para permitir operaciones de fuerzas militares estadounidenses en el territorio nacional.

Estados Unidos designó como organizaciones terroristas a las bandas guatemaltecas los Lorenzanas, Huistas y Mendoza, por acciones violentas y vínculos con cárteles mexicanos.

En ese contexto, el Gobierno decretó un estado de Sitio en Zacapa e Izabal, con el propósito de fortalecer las operaciones de seguridad y enfrentar a las organizaciones criminales que operan en ambos departamentos.

Al anunciar las medidas, Arévalo aseguró que su administración buscaría enfrentar y desmantelar a las estructuras relacionadas con el narcotráfico, mediante acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad del Estado.