En un mensaje a la población, el presidente Bernardo Arévalo criticó el presupuesto aprobado en el Legislativo.
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El presidente Bernardo Arévalo dejó entrever en un mensaje que podría vetar el Decreto 32-2026, que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027 por un monto de Q172,420 millones.
Según lo mencionado por el mandatario, el Congreso aprobó "un presupuesto vergonzoso que representa lo más oscuro de la política, pero sobre todo representa un golpe al desarrollo del país".
"Que nadie se equivoque, esto no es un golpe a nuestro gobierno, es un golpe a la gente. Diversos personajes hicieron campaña contra el presupuesto presentado por el gobierno que ponía a las instituciones al servicio de la población", explicó.
En el discurso criticó los recortes a educación, salud desarrollo social y seguridad, entre otros.
"Tengan la claridad de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados", alertó y aseguró que tomará acciones para frenar dicho presupuesto, el cual calificó de "irresponsable".