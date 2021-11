Condenan a cadena perpetua al "Hombre Gato", acusado de homicidio

Gilad Gil Pereg deberá pasar el resto de su vida en prisión tras ser hallado como el responsable de la muerte de su madre y su tía en 2019.

El ingeniero israelí que es conocido como “Hombre Gato” en Argentina, pasará el resto de su vida en una prisión luego que el jurado determinara que es culpable de los delitos que se le señalaban.

Los integrantes del tribunal descartaron la inimputabilidad y se inclinaron por la hipótesis de la Fiscalía.

Se le adjudicaron los delitos de homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La jueza técnica Laura Guajardo leyó la sentencia a prisión perpetua por el doble crimen de su madre Pyrhia Saroussy (63) y su tía Lily Pereg (54), ocurrido a comienzos de 2019 en Buena Nueva, Guaymallén.

Vuelve a hablar

Antes de ser condenado, Gil Pereg declaró que él no es el responsable del crimen y es una víctima.

“Me están intentando culpar a la fuerza. Quieren decir que yo hice cosas que yo no hice”, dijo con una evidente dificultad para expresarse.

“Es fácil usarme como un blanco. Por eso apenas hice la denuncia de que desaparecieron mi mamá y mi tía, enseguida empezaron a buscar la forma para acusarme a mí de su desaparición. Por eso me hicieron tantos allanamientos en casa”.

Pereg dijo que las autoridades fueron las que implantaron las pruebas en su contra.

“En el primer allanamiento me sacaron mis armas. Después de eso me hicieron cuatro allanamientos más y no encontraron nada”, continuó.

“Hasta que me detuvieron, me secuestraron, me mandaron a San Felipe, al penal, y ahí justo al día siguiente fueron a hacer otro allanamiento y supuestamente encontraron los cuerpos. En dos semanas no encontraron nada pero justo cuando me detuvieron a mí encontraron los cadáveres”.

“Con eso se demuestra que son personas que solamente quisieron culparme a mí de la forma que sea. Los llevaron y los enterraron ahí”, agregó.

También dijo que las autoridades nunca le permitieron ver los cuerpos y que nunca le realizaron un dermotest para examinar la presencia de pólvora en sus manos.

“Los cuerpos los plantaron. Y cuando los encontraron mis armas las tenía la policía. La policía y la fiscalía utilizaron el arma mía para tirar a los cuerpos”, concluyó.