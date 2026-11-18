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La Selección de Argentina despidió el 2026 con una contundente victoria por 7-0 frente a Costa Rica, en su último compromiso de la fecha FIFA de noviembre, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni ofreció una gran exhibición ofensiva y dejó atrás las dudas que había generado su reciente derrota 1-2 ante Uruguay, el pasado viernes en La Bombonera.

La nueva generación albiceleste fue protagonista de la goleada, con Nico Paz como una de las grandes figuras de la noche. El joven talento firmó un doblete con anotaciones (8 y 39), demostrando su calidad para convertirse en uno de los referentes del futuro.

¡GOOOL DE ARGENTINA! Golazo de Nico Paz para cerrar el estadio y empezar a golear Argentina 3 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe #ArgentinaXTelefe https://t.co/CK2l0dFfUp — telefe (@telefe) November 17, 2026

Julián Álvarez también tuvo una destacada actuación al marcar por partida doble (35 y 43), para ampliar la ventaja antes del descanso. Apenas iniciado el segundo tiempo, Franco Mastantuono apareció (48) para establecer el quinto, Mac Allister (78) hizo el sexto y cerró, otra vez, Mastantuono con su doblete (89) para el séptimo.

De esta manera, Argentina cierra un año especial, marcado por el subcampeonato en el Mundial 2026 y el retiro internacional de Lionel Messi como capitán. Sin embargo, el talento de sus jóvenes figuras ilusiona a los aficionados y confirma que el proyecto de Scaloni cuenta con nuevas alternativas para mantener a la Albiceleste entre las grandes potencias del fútbol mundial.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias