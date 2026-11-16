-

La selección de Argentina buscará dejar atrás la derrota frente a Uruguay y recuperar el camino del triunfo cuando reciba este martes a Costa Rica (5:00 p. m.), en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

La Albiceleste afrontará su segundo compromiso de esta fecha FIFA con la intención de mostrar una mejor versión, luego de caer en La Bombonera ante el combinado charrúa, en un encuentro que representó una de las primeras pruebas exigentes de la renovación del plantel.

El técnico Lionel Scaloni, quien recientemente renovó su contrato hasta el Mundial de 2030, adelantó que realizará varios cambios en el equipo, aunque también destacó algunos rendimientos de los jóvenes que tuvieron participación ante Uruguay.

El seleccionador convocó a 14 futbolistas menores de 25 años para esta nueva etapa, con lo que redujo el promedio de edad del plantel a 28.7 años. Por ello, pidió paciencia para los nuevos integrantes y reconoció que necesitan tiempo para adaptarse y asumir mayor protagonismo.

️ ¿CÓMO SE ENTRENÓ LA SELECCIÓN ARGENTINA AYER? SCALONI SUPERVISÓ UNA PRÁCTICA CON TRABAJOS TÁCTICOS Y PELOTA PARADA La Selección Argentina completó este domingo 15 de noviembre una nueva jornada de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, con la mirada puesta en el amistoso frente a Costa Rica. Bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el plantel llevó adelante una práctica que combinó trabajos físicos, ejercicios con pelota y tareas tácticas para continuar ajustando detalles de cara al próximo compromiso. ️ ACTIVACIÓN Y TRABAJOS FÍSICOS: Los futbolistas comenzaron la actividad con ejercicios de activación en el gimnasio. Posteriormente, se trasladaron al campo de juego para continuar con los trabajos de precalentamiento. Allí realizaron diferentes estaciones de velocidad y coordinación con pelota, buscando completar la preparación física antes de pasar a las tareas futbolísticas. ⚽ MOVIMIENTOS TÁCTICOS Y ESPACIOS REDUCIDOS: Con Lionel Scaloni al frente de la práctica, el grupo trabajó distintos movimientos tácticos y ejercicios en espacios reducidos. Estas actividades permiten continuar fortaleciendo los mecanismos colectivos, la circulación del balón y los movimientos de los futbolistas dentro del campo. ENSAYOS DE PELOTA PARADA: La jornada también incluyó trabajos específicos de pelota detenida, tanto en situaciones ofensivas como defensivas. El cuerpo técnico aprovechó la práctica para repasar diferentes movimientos y seguir perfeccionando recursos que pueden resultar importantes durante los partidos. LA MIRA PUESTA EN COSTA RICA: La Albiceleste continúa preparando su segundo compromiso de esta fecha FIFA de noviembre, en el que enfrentará al seleccionado costarricense. Martes 17 de noviembre. Argentina vs. Costa Rica. 20:00 (hora argentina). ️ Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba. TRABAJO Y PREPARACIÓN: El equipo de Lionel Scaloni sigue sumando entrenamientos y aprovechando cada jornada para trabajar en el funcionamiento colectivo, evaluar alternativas y llegar de la mejor manera a su próximo desafío. ¡La Albiceleste continúa su preparación con la ilusión de cerrar la fecha FIFA con una gran presentación! ❤️ SEGUÍ A MAX FÚTBOL: Si todavía no nos seguís, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre todas las novedades de la Selección Argentina y nuestros futbolistas por el mundo. Compartí nuestras publicaciones y ayudanos a que la información llegue cada vez a más personas. #SeleccionArgentina #Argentina #LionelScaloni #Entrenamiento #AFA #ArgentinaVsCostaRica #FutbolistasArgentinos #VamosArgentina #FutbolArgentino #FutbolInternacional #Fútbol #NoticiasFutbol — Max Fútbol (@MaxFutbolOK) November 16, 2026

"Son jugadores que nos van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro", señaló Scaloni, quien aseguró que, pese a los ajustes, Argentina mantendrá su intención de competir.

Entre las posibles novedades aparecen los defensores Aaron Anselmino, del Chelsea, y Mariano Troilo, del Parma, quienes podrían tener sus primeros minutos con la selección absoluta. También se espera movimiento en los laterales, mientras que en ataque Gianluca Prestianni podría ganar protagonismo tras su buen desempeño frente a Uruguay, partido en el que asistió a Julián Álvarez para el único tanto argentino.

#SelecciónMayor El plantel albiceleste realizó este sábado por la mañana una nueva sesión de entrenamiento en el Predio de Ezeiza. https://t.co/rU5D288jc9 ¡Seguimos! https://t.co/NGJgtTpSeP — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 14, 2026

El delantero del Atlético de Madrid apunta a mantenerse como referencia ofensiva, aunque podría estar acompañado por Matías Soulé o Franco Mastantuono. Otra alternativa es José López, del Palmeiras, ante las ausencias por lesión de Lautaro Martínez y otros futbolistas.

Argentina tiene margen para probar variantes de cara a sus próximos desafíos, pues ya cuenta con su clasificación al Mundial de 2030 en condición de anfitriona. Su siguiente gran objetivo competitivo será la Copa América de 2028.

*Con información de AFP