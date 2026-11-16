La selección de Argentina buscará dejar atrás la derrota frente a Uruguay y recuperar el camino del triunfo cuando reciba este martes a Costa Rica (5:00 p. m.), en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
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La Albiceleste afrontará su segundo compromiso de esta fecha FIFA con la intención de mostrar una mejor versión, luego de caer en La Bombonera ante el combinado charrúa, en un encuentro que representó una de las primeras pruebas exigentes de la renovación del plantel.
El técnico Lionel Scaloni, quien recientemente renovó su contrato hasta el Mundial de 2030, adelantó que realizará varios cambios en el equipo, aunque también destacó algunos rendimientos de los jóvenes que tuvieron participación ante Uruguay.
El seleccionador convocó a 14 futbolistas menores de 25 años para esta nueva etapa, con lo que redujo el promedio de edad del plantel a 28.7 años. Por ello, pidió paciencia para los nuevos integrantes y reconoció que necesitan tiempo para adaptarse y asumir mayor protagonismo.
"Son jugadores que nos van a dar. No podemos pretender que se pongan el equipo al hombro", señaló Scaloni, quien aseguró que, pese a los ajustes, Argentina mantendrá su intención de competir.
Entre las posibles novedades aparecen los defensores Aaron Anselmino, del Chelsea, y Mariano Troilo, del Parma, quienes podrían tener sus primeros minutos con la selección absoluta. También se espera movimiento en los laterales, mientras que en ataque Gianluca Prestianni podría ganar protagonismo tras su buen desempeño frente a Uruguay, partido en el que asistió a Julián Álvarez para el único tanto argentino.
El delantero del Atlético de Madrid apunta a mantenerse como referencia ofensiva, aunque podría estar acompañado por Matías Soulé o Franco Mastantuono. Otra alternativa es José López, del Palmeiras, ante las ausencias por lesión de Lautaro Martínez y otros futbolistas.
Argentina tiene margen para probar variantes de cara a sus próximos desafíos, pues ya cuenta con su clasificación al Mundial de 2030 en condición de anfitriona. Su siguiente gran objetivo competitivo será la Copa América de 2028.
*Con información de AFP