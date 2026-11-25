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El joven delantero guatemalteco se marcha del equipo de Oklahoma tras llegar este año desde el Loudoun United.

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El delantero guatemalteco Arquímides "Quimi" Ordóñez tendrá que buscar un nuevo club para continuar su carrera, luego de que el FC Tulsa de la USL Championship decidiera no contar con él para la temporada 2027.

El legionario quedó fuera de los planes del conjunto estadounidense después de una campaña en la que no logró alcanzar su mejor nivel. Durante 2026 disputó 14 partidos y anotó cuatro goles, números con los que cerró su etapa en el club de Oklahoma.

La salida del equipo de segunda división representa un nuevo reto para el atacante chapín, quien ahora deberá encontrar un destino que le permita recuperar protagonismo y sumar minutos en el futbol profesional.

Arquímides "Quimi" Ordóñez cierra su etapa en el FC Tulsa. El delantero guatemalteco se despide del club con cuatro goles en 14 partidos. ¿Dónde te gustaría verlo jugar ahora? https://t.co/VHxFGNyP8g — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 25, 2026

Lejos de la Selección

Quimi tampoco ha formado parte de las últimas convocatorias de la Selección Nacional de Guatemala.

Para la fecha FIFA de octubre, el delantero de 23 años no aceptó el llamado del técnico Luis Fernando Tena debido a una supuesta lesión, aunque durante ese periodo continuó participando en los compromisos de su club.