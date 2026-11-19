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Este jueves inicia la preventa para "The last king world tour" de Don Omar en Guatemala, si llenaste el formulario ya tienes tu código para buscar tu boleto. Estos son los pasos

Don Omar compartió con su público que regresará al país el 18 de noviembre de 2027 en una imperdible cita en el Estadio Cementos Progreso, el 18 de noviembre de 2027.

Este jueves 19 de noviembre de 2026 podrás ingresar a la preventa, para ello debes seguir estos pasos:

1. Para adquirirlos en la preventa deberás registrarte en la página oficial de Don Omar.

2. Luego de registrarte recibirás un código de acceso a tu correo electrónico.

Toma Nota: el código no garantiza la disponibilidad de boletos, por ello debes ingresar a primera hora.

¿Dónde obtener el código de preventa?

Para registrarte y que te envíen el código de preventa debes ingresar aquí.

La preventa inicia a las 10:00 horas. .

Debes estar atento a lo que recibas para comenzar a esperar para tu ingreso.

"Mi gente chapina, ¡cuánto tiempo sin pasar por allá! Ya era hora de ponerle remedio a eso. Nos vemos el próximo 18 de noviembre en el Estadio Cementos Progreso de Ciudad de Guatemala", explicó en sus redes.

Foto: Oficial.