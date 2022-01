Influencer estuvo a punto de morir por tomarse una arriesgada foto (video)

El influencer retó los poderes de la naturaleza para poder sacar una fotografía, sin imaginarse que una ola se lo iba a tragar.

Vladimir Khrisanfov es un influencer ruso, quien se ha declaro en reiteradas ocasiones en sus redes sociales amante de las actividades extremas, también lo ha dejado ver con las fotografías que ha difundido.

Esa adrenalina lo llevó a estar bajo los reflectores, luego de conocerse que estuvo a punto de morir cuando intentó tomarse una fotografía en una zona peligrosa del mar.

Según reportaron medios internacionales, el influencer escaló unas rocas, lugar de donde su novia lo fotografiaría, sin embargo, una ola gigante lo arrastró.

(Foto: captura de pantalla)

Así ocurrió

Tal y como lo muestra un video que circula en redes sociales, la ola se aproximó, se lo tragó y por poco muere.

Tras la caída, el hombre resultó con severos golpes que le dejaron hematomas y varias cortadas. “Nos acercamos para hacer una foto espectacular con salpicaduras de las olas”, declaró el creador de contenidos a la prensa de Rusia.

De fortuna, Khrisanfov se encuentra bien y el incidente no pasó a mayores. No obstante, dijo que lo ocurrido no será impedimento para detenerse para poder obtener fotografías en donde rete al mal, pero sí resaltó que ahora tendrá más precaución.

Mira aquí el video:

*Con información de El Heraldo de México.