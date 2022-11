Arrojan huevos al rey Carlos III mientras saludaba a una multitud (video)

Un hombre arrojó huevos al rey Carlos III y Camila mientras saludaban a una multitud en las calles de York, Gran Bretaña.

Este miércoles 9 de octubre, el rey Carlos III y Camila Parker saludaban a un amplio grupo de personas cuando fueron víctimas de agresión.

El incidente se registró en las calles de York, Gran Bretaña cuando un hombre arrojó huevos contra el monarca y su esposa, por lo que fue detenido por las autoridades.

El detenido lanzó cuatro huevos al rey Carlos III. (Foto: Clarin)

Todo ocurrió cuando ambos saludaban al público. De repente, un joven entre el público comenzó a lanzar los huevos, por lo que varios policías reaccionaron tirándolo al suelo.

El rey Carlos III continuó su camino, y rápidamente fue evacuado por su equipo de seguridad. Mientras que el hombre fue trasladado a un vehículo policial.

Medios locales reportan que el joven gritó "este país fue construido sobre la sangre de los esclavos", mientras era detenido.

La intención del manifestante era arrojarle huevos a Carlos III, un acto que logró en cuatro oportunidades. Sin embargo, estos solo lograron manchar los zapatos del monarca.

Ante esto el público reaccionó cantando "Dios salve al rey", expresando su repudio al agresor. Actualmente la pareja real se encuentra en York para cumplir una serie de compromisos.

Mira el momento:

