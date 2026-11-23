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Vigente campeón y líder de la Premier League, el Arsenal recibe el martes (2:00 p.m.) en la Champions League al Borussia Dortmund, eufórico tras superar en lo alto de la Bundesliga a un Bayern Múnich huérfano de Harry Kane los próximos meses.

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Subcampeón de la competición tras perder en los penales con el PSG en la última final, el Arsenal mantiene su dinámica ganadora del pasado curso.

Ha sumado diez puntos en cuatro jornadas de Champions, solo por detrás de los líderes impecables PSG y Real Madrid, que cuentan sus cuatro partidos por triunfos.

Los gunners recibirán al Dortmund con la baja de su arquero español David Raya, lesionado en un hombro el sábado en el empate 2-2 ante el Newcastle. Le sustituirá su compatriota Kepa Arrizabalaga.

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Motivados

En el Emirates Stadium, en Londres, comparece un equipo aurinegro que tiene un punto menos en Champions y que brilla en la Bundesliga, capaz de descabalgar al Bayern este fin de semana en la cúspide de la tabla.

El Dortmund firmó el tercer mejor inicio de su historia en la Bundesliga, igualando los dos de las campañas 2018-2019 y 2021-2022, y solo un punto menos que en 2010-2011 y 2013-2014, cuando era dirigido por el mítico Jürgen Klopp.

*Con información de AFP