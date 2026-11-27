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El Emirates Stadium de Londres será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada en la Premier League, cuando el Arsenal se enfrente el domingo (10:30 a.m.) al Manchester City.

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El conjunto londinense llega como líder del campeonato, mientras que los dirigidos por Enzo Maresca atraviesan un momento complicado y necesitan recuperar sensaciones.

El equipo de Mikel Arteta llega a este compromiso después de igualar 1-1 frente al Dortmund en la Champions League. Además del resultado, el Arsenal también tuvo que afrontar un inconveniente en la portería. David Raya terminó siendo baja debido a unas molestias en el hombro que sufrió durante el empate ante el Newcastle United.

Por su parte, el Manchester City no atraviesa su mejor etapa futbolística. El equipo dirigido por Enzo Maresca volvió a dejar puntos en el camino durante su último compromiso europeo, en el que empató 2-2 contra el Nápoli en el Etihad Stadium.

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Otro aspecto que genera atención es la situación de Erling Haaland, quien acumula cuatro encuentros sin conseguir marcar, después de haber registrado 14 goles en sus primeras 12 apariciones de la temporada. Tras el enfrentamiento ante el Nápoli, el delantero reconoció las dificultades que atraviesa el equipo para encontrar soluciones y describió la visita al Arsenal como el desafío más complicado de la campaña.

Con este panorama, el conjunto gunner tiene ante sí una oportunidad importante para ampliar la distancia en la clasificación y aprovechar el momento que atraviesa uno de sus principales competidores por el título de la Premier League.

*Con información de agencias