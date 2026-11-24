En un atractivo pulso entre los líderes de la Premier League y la Bundesliga, Arsenal y Borussia Dortmund empataron 1-1, este martes en uno de los choques estelares de la quinta jornada de la Liga de Campeones.
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Los Gunners, vigentes subcampeones del torneo, se adelantaron en el minuto 10 con un potente disparo del sueco Viktor Gyökeres y el Dortmund igualó en el 55' gracias a un tiro ajustado al palo de Maximilian Beier.
El reparto de puntos en Londres complica al Arsenal en su intento de pelear por el liderato de esta fase regular: con 11 puntos es quinto, ahora a cuatro del Real Madrid, que goleó 5-1 al PSV y tiene un pleno de 15 unidades.
El PSG, vigente doble campeón de Europa y que ganó en las cuatro primeras jornadas, puede seguir el paso de los madrileños el miércoles si vence a la Roma.
Por su parte, el Borussia Dortmund escala provisionalmente al séptimo lugar, ahora con 10 puntos, dentro por ahora del Top 8 clasificatorio directamente para los octavos de final y olvidando poco a poco su revés ante el Bodo/Glimt en la segunda jornada.
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*Con información de AFP