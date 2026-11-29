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Tras la igualdad, los gunners se mantienen líderes con 29 puntos, mientras los citizens son segundos con 23.

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El Arsenal salvó un empate 2-2 frente al Manchester City este domingo en un intenso duelo de la Premier League, luego de reaccionar en la recta final para evitar una derrota en casa.

El City sorprendió desde el inicio y tomó ventaja al minuto 34, cuando Erling Haaland aprovechó un centro de Josko Gvardiol para vencer a David Raya y marcar su décimo gol en la Premier League.

Arsenal ahora completa 53 partidos consecutivos sin conceder ni un solo penalti de local en la Premier League, la racha más larga de la historia. Manchester City se convierte en el primer equipo de la historia de la Premier League en ganar los primeros 7 partidos de la temporada y no ganar en los siguientes 5. — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 29, 2026

El cuadro dirigido por Mikel Arteta respondió antes del descanso. Al 40, Mikel Merino ganó un balón aéreo y dejó la pelota para Kai Havertz, quien de cabeza consiguió el 1-1.

Sin embargo, los visitantes volvieron a ponerse arriba apenas iniciado el segundo tiempo. Al 48, Enzo Fernández recibió un pase al espacio y cruzó el balón ante Raya para establecer el 1-2.

El conjunto de Enzo Maresca estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero no logró aprovechar sus oportunidades y terminó pagando caro en los últimos minutos.

ÚLTIMA HORA. La Premier League emite un comunicado explicando porqué no era penal para el Manchester City sobre la posible mano de Viktor Gyokeres: “La decisión del árbitro de no sancionar penalti a Manchester City por una posible infracción de mano de Gyökeres fue revisada y confirmada por el VAR. ÁRBITRO: «Puede que golpee una mano, no creo que sea deliberado». VAR: «Es la mano izquierda, mano izquierda, metida hacia adentro». — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 29, 2026

Al 83, un tiro de esquina de Eberechi Eze provocó un error del portero Gianluigi Donnarumma, quien no pudo controlar el balón y terminó permitiendo que Jurrien Timber lo desviara hacia la portería para el 2-2 definitivo.

El cierre también estuvo marcado por la polémica, luego de que el City reclamara un penal por una mano de Viktor Gyokeres. La jugada fue revisada por el VAR, pero no se sancionó.

El vigente campeón inglés sumó su tercer empate consecutivo entre Premier y Champions, mientras el City acumula cinco partidos de liga sin ganar.

*Con información de agencias