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El arte contemporáneo centroamericano tendrá un espacio de encuentro en Ciudad de Guatemala con la presentación de CARA (Centroamérica Red de Arte), una plataforma cultural que conecta arte, diseño y pensamiento contemporáneo.

Su primer encuentro, denominado Capítulo 1, reúne a artistas nacionales e internacionales en distintos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

(Fotografía: Content Marketing Soy502)

Esta iniciativa busca acercar al público a las distintas expresiones artísticas de la región, generar espacios de conversación y fortalecer los vínculos entre creadores, ciudad y comunidad. Además, funciona como plataforma de presentación y promoción de Capítulo 2, cuya edición está programada para mayo de 2027.

CARA parte de la actualidad centroamericana y de las prácticas artísticas que surgen en la región. Su propuesta también incorpora una perspectiva internacional y toma la ciudad como parte de la experiencia cultural, a través de sus espacios, arquitectura, comunidades e historias.

“ Queremos que CARA construya una relación duradera entre el arte, la ciudad y las personas. Centroamérica tiene mucho que aportar a la conversación cultural internacional. ” Jimena de Tezanos de Saravia , fundadora de CARA.

Artistas nacionales e internacionales forman parte de Capítulo 1

La primera edición reúne obras de nueve artistas guatemaltecos: Alfredo Ceibal, Alejandro Paz, Andrea Monroy, Camila Fernández, Jorge de León, José Wolff, Lourdes de La Riva, Moisés Barrios y Norman Morales.

La muestra también cuenta con la participación de artistas internacionales, entre ellos Andrea Galvani, Eduardo Sarabia y Jorge Méndez Blake.

A través de esta selección, CARA propone un espacio para conocer distintas perspectivas y prácticas artísticas, así como abrir una conversación sobre el arte contemporáneo y su relación con Centroamérica.

“ CARA Capítulo 1, nos permite empezar a vivir el arte, conectar, descubrir nuevas experiencias, cómo empezamos a crear una plataforma que nos permita abrirle el mundo a Guatemala, en todas las formas escénicas que el país tiene, que además es ricamente cultural. ” Juan Pablo Taylor , country manager de Visa para Guatemala.

Fechas, horarios y ubicación

Capítulo 1 estará abierto al público los días domingo 22, lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre, en distintos espacios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los horarios de visita serán de 11:00 a 19:00 horas y la entrada es gratuita. Los interesados pueden obtener sus boletos en el siguiente enlace: adquiere tus boletos aquí.

“ Para Banco Industrial es un orgullo acompañar a CARA como socio líder fundador. Creemos en el poder del arte y la cultura para conectar a las personas, fortalecer el ecosistema creativo y proyectar a Guatemala y a la región. ” Roberto Ardón , gerente de Asuntos Corporativos de Banco Industrial.

Con Capítulo 1, CARA inicia una agenda de encuentros que continuará durante los próximos meses y que tendrá como siguiente edición Capítulo 2, programada del 19 al 23 de mayo de 2027 en Ciudad de Guatemala.

La invitación está abierta para que los guatemaltecos se acerquen a las propuestas de artistas de la región y participen en las conversaciones sobre arte y cultura que impulsa esta plataforma.