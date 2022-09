El artista que ha apoyado a Shakira durante su proceso de separación

En una reciente entrevista para la revista "ELLE", Shakira contó quién ha sido el artista que más la ha apoyado en su proceso separación

Este miércoles 21 de septiembre, Shakira acaparó la atención de diversos medios internacionales e internautas luego de por fin romper el silencio sobre su separación de Gerard Piqué.

Fue para la revista "ELLE" que la colombiana habló por primera vez del tema, dando detalles de cómo ha vivido el proceso junto a sus hijos Sasha y Milan, además de revelar quiénes son las personas que la han apoyado.

Shakira dio detalles de su vida personal. (Foto: captura video)

La cantante relató que la situación que atraviesa es de las etapas "más difíciles y oscuras" de su vida. Pero el apoyo que ha recibido por parte de su familia y varios artistas le ha ayudado a seguir.

Uno de los cantantes que mencionó Shakira y que sorprendió a varios seguidores, es Chris Martin, vocalista de la banda de rock Coldplay.

"Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, cualquier cosa que necesite", expresó.

También mencionó que Will.i.am, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz se han hecho presentes con su amistad, más allá de lo artístico.

"Will.i.am, regularmente se comunica conmigo, y un día incluso me envió una hermosa canción, orando por mis hijos y para que yo encuentre paz", dijo.

"Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no me siento sola. A veces una mujer puede ser suficiente", añadió la artista.

En una entrevista para ELLE, Shakira reveló que Chris Martin ha sido uno de sus colegas de la industria que la ha apoyado en sus problemas personales.



"Chris Martin siempre ha estado pendiente de mí y diciéndome que está para mí en lo que sea que necesite." pic.twitter.com/NCW5uyMdW2 — más+ Coldplay (@mascoldplay) September 21, 2022

Durante la conversación, la barranquillera abrió su corazón asegurando que sus hijos han sido de los más afectados, debido a cómo la prensa en España ha abordado el tema.

“Honestamente, la descripción en la prensa local aquí en España ha sido muy difícil de ver e invasivo para mis hijos. No merecen sentirse observados u observados cada segundo, fotografiados en la escuela o seguidos por paparazzi”, dijo.

Priorizó su relación

Shakira añadió que en una situación donde alguien debía actuar para tener una relación estable, fue ella quien lo hizo.

"Gerard como futbolista, quería jugar futbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio ¿no?", dijo la barranquillera.

"Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo", agregó.

La cantante puntualizó confesando que a veces siente que está en un "mal sueño", pero que gracias a sus decisiones, sus hijos pudieron tener una mamá presente, lo que ahora se ve reflejado en el vínculo "increíble e inquebrantable" que tiene con ellos.